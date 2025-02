Quotidiano.net - La verità nascosta: un cuore diviso tra colpa e amore

Cara Caterina, sono un ragazzo pugliese di vent’anni, che guarda la tua trasmissione ogni giorno, con i suoi genitori. Dal lunedì al venerdì, sei al centro di tutti i miei pranzi in famiglia! Ti scrivo per chiedere un consiglio in merito a una situazione particolarmente delicata che mi riguarda: molti mesi fa, all’insaputa di tutti i miei amici, ho iniziato una relazione con un ragazzo – che chiamerò Leone - del mio gruppo di amici, a sua volta contemporaneamente fidanzato con un’altra ragazza della comitiva. So di aver sbagliato, ma non sono riuscito a controllare i sentimenti che ho sviluppato nel tempo. Col passare dei mesi, la situazione è diventata sempre più insostenibile per me e, per questo, ho tentato in vari modi di sbloccare questo stallo. Il tutto è terminato con Leone che ha rinnegato qualunque tipo di coinvolgimento sentimentale e fisico nei miei riguardi, convincendo buona parte delle persone a me vicine di aver inventato tutto.