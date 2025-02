Inter-news.it - La vera arma (tirata a lucido) di Inzaghi per Juventus-Inter! – CdS

Vigilia die in settimanaha provato schemi e idee tattiche per scardinare la difesa della Vecchia Signora. Ma il tecnico campione d’Italia può vantare un’non banale.– Schemi, idee tattiche e soprattutto rientro degli ‘uomini pesanti’.è stata e sarà tutto questo. Sì perché, se Simoneè alle prese con il dubbio Marcus Thuram (la sensazione è che se lo terrà fino all’ultimo), allo stesso tempo il tecnico nerazzurro può sorridere per il rientro a pieno regime della sua doppiain corsa: Denzel Dumfries e Federico Dimarco. I due hanno goduto di un turno di riposo contro la Fiorentina, ma per motivazioni diverse. Il primo perché squalificato, il secondo a causa di un attacco febbrile. Ora, tirati a, vogliono prendersi il derby d’Italia.