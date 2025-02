Ilfattoquotidiano.it - La vendetta dell’ora Yashka, costretta a spingere la carriola al circo: si infuria e addenta il domatore, la scena choc sotto gli occhi del pubblico

alla fine non ne ha potuto più e si è vendicata. Parliamo di una splendida orsa di 270 chilogrammi che catturata, ingabbiata e allevata con pungoli, urla e calci per anni da unrusso itinerante, ha infine rivolto tutta la sua naturale potenza contro il suo orribile carnefice. Ma andiamo con ordine. Il DailyMail ha diffuso nelle scorse ore un video di uno spettacolo circense in lingua russa dove ad un certo punto un orso aggredisce il. Si parla diitinerante Anshlag con serata svoltasi nella città di Voronezh, poi più avanti viene spiegato che si tratta di una ripresa datata 2019.Le immagini sono vere e non ritoccate, probabilmente riprese da qualche adulto tra unzeppo di bambini. In pratica seguiamo un povero bestione abituato a muoversi nel bosco, a cacciare, dormire, insomma a vivere da orso, costretto a mettersi un cappello in testa, tirare unae fare lo show solo per le risatine di bambini e il piacere un po’ sciocco di mamme e papà.