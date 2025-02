Laprimapagina.it - La Spezia. Claudio Pistelli: 44 anni di fotogiornalismo raccontati in un incontro

Per oltre quattro decenni,ha catturato attraverso l’obiettivo la scena generale, i dettagli e i protagonisti, restituendo ai lettori del Secolo XIX immagini studiate e incisive. Un mestiere che è stato anche una missione, dal 1979 al 2023.Lunedì 17 febbraio, alle 21,racconterà la sua esperienza nella sede di ProCiassa Brin, in via Castelfidardo 1. L’, organizzato dal Gruppo Fotografico Obiettivopresieduto da Roberto Celi, è aperto anche ai non soci.L’evento sarà l’occasione per approfondire il ruolo del fotografo-cronista, che non è solo un tecnico dell’immagine ma anche un attento osservatore delle dinamiche umane, capace di cogliere il momento giusto in contesti complessi.è iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1985, anno in cui ottenne il riconoscimento insieme a Mauro Frascatore, storico collega e amico de La Nazione.