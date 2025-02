Davidemaggio.it - La Sicilia di Montalbano raccontata da Alberto Angela

Il pubblico di Rai 1 non ha mai smesso di aspettare e sperare nel ritorno del Commissarioe, per quanto al momento non siano previste nuove puntate della serie Palomar, c’è una sorpresa in arrivo. Lunedì prossimo, 17 febbraio, andrà in onda in prima serata uno speciale di Ulisse – Il Piacere della Scoperta intitolato Ladi, chepresenterà al pubblico durante la finale del Festival di Sanremo 2025.Gli spot dello speciale si sono fatti notare proprio durante la kermesse, creando attesa e scatenando grande nostalgia. Stando a ciò che è stato mostrato, infatti, la puntata non si limiterà a raccontare le iconiche ambientazioni della serie – Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna, Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento e Tindari – ma andrà a scavare nel ricordo di ciò che è stato con interviste agli storici protagonisti.