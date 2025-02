Bergamonews.it - La sfida degli studenti del liceo Mascheroni: progettare una vettura di Formula 1…in miniatura

Nell’anno scolastico 2024-2025, l’Istituto Superiore Lorenzoha avviato un progetto educativo rivoluzionario che ha coinvoltoe insegnanti. L’obiettivo principale del progetto è quello di realizzare un modellino di una macchina di1 in scala, capace di gareggiare contro altre vetture realizzate da. L’idea è nata dall’entusiasmo per il mondo delle corse e dal desiderio di applicare le conoscenze di fisica e ingegneria in un progetto pratico.Dodici ragazzi sono attualmente impegnati in questo progetto: Enea Roua Ravasi 3^ES, Francesco Laface 4^DS, Gianluca Toffetti 3^ES, Andrea Locatelli 3^ES, Giulia Perniceni 3^AS, Aristea Boschini 3^A, Giorgio Minelli 4^DS, Carlo Pesenti 5^ES, Matteo Magoni 5^ES, Guido Alberto Mazzoncini 3^A, Fabio Prosdocimo 3^ES, Matteo Nicola Maria Crisafulli 5^AS.