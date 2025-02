Sport.quotidiano.net - La sfida Capitan Broglia: "Alziamo il livello"

Via alla seconda fase della stagione. Si inizia con la seguente classifica, dettata dagli scontri diretti disputati durante la prima fase: Carver Roma 16, Italservice Loreto 12, Matelica 12, Recanati 10, Bramante Pesaro 10, Viterbo 10, Cagliari 10, L’Aquila 10, Ozzano 8, Porto Recanati 8, Pescara 8, Stella Ebk Roma 6. L’Italservice Loreto giocherà 12 partite da qui a fine aprile contro sei formazioni nuove, in gare di andata e ritorno. Delle 12 società impegnate nel Play-In Gold ne resteranno 8, che andranno a comporre il tabellone che metterà in palio il balzo in serie B Nazionale. I gialloblu hanno sfiorato il balzo di categoria nell’ultimissimo atto della passata stagione. Il primo impegno è previsto per oggi ore 21, al PalaMegabox di Pesaro. Arriva l’Esperia Cagliari.suona la carica: "Ci arriviamo molto carichi, queste due settimane ci hanno permesso di lavorare molto bene e di recuperare i vari acciaccati ed infortunati.