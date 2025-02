Liberoquotidiano.it - La serata duetti spappola il fegato del Pd: lo share di Carlo Conti è senza precedenti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un trionfo. Ladelle cover si conferma uno degli appuntamenti più amati del festival di Sanremo 2025: la gara dei, vinta da Giorgia in coppia con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele, ha incollato a Rai1 - in termini di total audience - una media di 13 milioni 575mila telespettatori pari al 70.8% di. Intanto spazio anche all'arte a Sanremo. Un vinile 33 giri in vetro artistico dipinto a mano, con il profilo della Regione Liguria immerso nel mare e onde che si trasformano in pentagrammi su cui sono riportate le prime note di tre brani celebri che hanno fatto la storia recente del Festival di Sanremo: 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti (1984), 'Il mare calmo della sera' di Andrea Bocelli (1994) e 'Soldi' di Mahmood (2019). È il premio vinto dalla coppia Giorgia e Annalisa con il brano Skyfall nelladelle cover al festival di Sanremo.