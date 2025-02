Iodonna.it - La serata delle cover ha fatto un boom di ascolti: da sempre è la preferita del pubblico, ma stavolta c'è qualcosa in più

Lo aveva detto durante la conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2025: «Glinon mi interessano, li leggerò alle 11 del mattino dopo». In pochi, in quell’occasione, avevano creduto alle parole di Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico del festival. E, d’altronde, non era possibile credergli in toto: la Rai i risultati se li aspettava, eccome. In ogni caso, né il conduttore, né la Rai stessa oggi possono dirsi delusi: Carlo Conti sta facendo numeri da record, pur senza sentire – a suo dire – nessuna competizione con il predecessore Amadeus. Sanremo 2025, Geppi Cucciari punge il puntalissimo Carlo Conti: «Te lo buco quell’orologio!» X Leggi anche › Sanremo 2025, la scaletta della finale: chi canta e gli ospiti.