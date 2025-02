Liberoquotidiano.it - La serata cover? Oltre un milione di euro in gioielli: ecco chi li ha indossati

A Sanremo 2025 non si è parlato d'altro che del collana-gate. Durante la terza, Tony Effe è stato costretto a rinunciare alla sua collana Tiffany collezione Hardwear in oro giallo da 71.000, ritenuta dalla Rai pubblicità occulta. Ma il rapper non ha incassato il colpo in silenzio. Dopo aver dichiarato a Cattelan durante il dopofestival di voler abbandonare la competizione, poco prima della quartasi è sfogato direttamente con Carlo Conti su Instagram, scrivendo: “Se mi levano i, sali tu a cantare”. Una frecciatina che ha scatenato il web e alimentato ancora di più la polemica. E alla fine, la collana c'è stata. ma con un'astuta trasformazione! Per la, Tony ha trovato un modo creativo per aggirare la censura: ha sfoggiato un foulard d'oro, un capolavoro di Elsa Peretti per Tiffany, dal valore di 50 mila