La Scienza delle Finanze, questa sconosciuta o quasi

La macchina statale e quelle di ogni genere riconducibili a essa, perché funzionino devono essere rifornite di carburante adatto,cioè soldi, definiti in gergo “” o “coperture finanziarie. Per evitare di rimanere a secco dopo aver consumato la pur abbondante riserva, quelle macchine devono essere condotte facendo bene attenzione a “non tirarle”, per dirla con gli automobilisti. Significa che i responsabili di ciascuna di esse devono contenersi nello spendere come fa il buon padre di famiglia. Tradotto in lessico più comune significa che gli stessi devono agire con la normale oculatezza di quest’ ultimo. Già nella Roma dei Cesari, per indicare un comportamento del genere, i magistrati si riferivano a quello del “bonus pater familias”. Si parte da lontano, per non ritornare troppo indietro dal Medioevo, per ipotizzare un tempus a quo si possa pensare che i Governanti del mondo allora noto iniziassero a avvertire la necessita che la loro delicata operatività fosse supportata da un compendio di regole tecnico giuridiche di comprovata validità.