Quotidiano.net - La scaletta della finale di Sanremo 2025 con gli orari precisi

, 15 febbraio– Sarà Francesca Michielin ad aprire ladie Sarah Toscano l’ultimo Big a esibirsi. Nel mezzo dell’ultima serata del Festival – quella che vedrà proclamare il vincitore dell’edizione targata Carlo Conti ci saranno Antonello Venditti (per il premio alla carriera), Alberto Angela, Gabry Ponte (autore del tormentone "Tutta l'Italia" che ascoltiamo da giorni), Vanessa Scalera (per presentare la nuova stagione di "Imma Tataranni"). Ci sarà anche il calciatore viola Edoardo Bove. Ad accompagnare Conti nella conduzione ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Torneranno sul palco anche Bianca Balti per consegnare due premi e Mahmood per presentare il suo nuovo singolo ‘Sottomarini’. (L-RFestival host and artistic director Carlo Conti, Italian Tv presenters Alessia Marcuzzi and Alessandro Cattelan pose during a photocall at the 75thItalian Song Festival, in, Italy, 15 February