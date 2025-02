Ilrestodelcarlino.it - La sanità che cambia. Svolta, basta attese e rinvii. Il Poliambulatorio del Viale trasloca all’ex Umberto I

Dadella Vittoria 9 a lago Cappelli 1: al via lunedì il trasloco delAst. La prossima settimana ci saranno disagi perché in attesa della riattivazione del servizio, la direzione dell’azienda sanitaria territoriale 2 avrà bisogno di alcuni giorni per gli allestimenti e le attivazioni degli apparati tecnici. Soltanto allora la Regione potrà validare la struttura e farne attivare la piena operatività. Questione di una settimana, dieci giorni al massimo, ma nel frattempo il grosso dei servizi e le urgenze saranno comunque garantite, dCrass alla Guardia medica (continuità assistenziale) che continuerà regolarmente nella sede tradella Vittoria e via Piave fino a nuova comunicazione. Lunedì mattina parte il trasferimento, operazione che richiederà almeno un paio di giorni, forse qualcosa di più.