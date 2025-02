Anteprima24.it - La Salernitana si sveglia tardi: brutta sconfitta con la Carrarese

Tempo di lettura: 2 minutiLasubisce per sessanta minuti prima di reagire con orgoglio, ma la sua risposta non basta per evitare lacontro la. Con questa battuta d’arresto, i granata scivolano in classifica, e questa partita doveva essere vinta. Laparte meglio e, dopo vari tentativi, va in vantaggio al 31’ con Zanon, che insacca su una respinta del portiere granata. Dieci minuti dopo, arriva il raddoppio con Finotto, che manda a vuoto Ferrari e segna sul palo di Christensen. Nella ripresa, i padroni di casa trovano il tris al 49’ con Zuelli, che anticipa Njoh e segna su assist di Cicconi. La, sotto di tre gol, cerca di evitare la figuraccia e trova il gol al 63’ con il neoentrato Rene-Adelaide, che con un bel tiro segna nell’angolino.