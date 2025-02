Liberoquotidiano.it - La Russia bombarda la centrale nucleare di Chernobyl: le conseguenze, mondo col fiato sospeso

Secondo Mosca gli ucraini hanno colpito latermoelettrica di Zaporizhzhia, secondo Zelensky un drone russo si è abbattuto sull'ex-di. La prima notizia è stata riferita dalle agenzie russe citando il Ministero dell'energia regionale. Attrezzature sarebbero state danneggiate e 50.000 persone sarebbero rimaste senza luce a Ernegodar e in altre aree della regione, ma non risultano morti o feriti. Anche senzagravi sarebbe stato il colpo di una «testata altamente esplosiva» sul sarcofago in acciaio e cemento che copre il reattore numero 4 del sito già teatro del più grave incidentedella storia. Secondo Zelensky c'è stato un incendio ma non un aumento delle radiazione, e la cosa è confermata dall'Aiea. Lo stesso presidente ucraino nel riferire alla stampa in margine alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza ha però detto che l'attacco «può essere riconosciuto come un atto terroristico».