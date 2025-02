Ilfattoquotidiano.it - La Russia apre ambasciate nel Sahel: con l’invio di soldati e il sostegno ai regimi sostituisce l’Occidente in Africa centrale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laintende rafforzare i legami con l’con l’obiettivo di garantire i propri interessi sulle coste dell’Oceano Atlantico e Indiano subentrando ad un Occidente che si mostra sempre più disinteressato alle sorti del continente. In programma c’è l’apertura diin Liberia, Sierra Leone, Togo, Gambia, Niger, Comore e Sud Sudan, nazioni che tradizionalmente non sono state vicine a Mosca ma che potrebbero presto diventarlo nel nuovo scenario geopolitico che si sta delineando.La Liberia, ad esempio, ha rifiutato per anni l’apertura di un ambasciata russa sul proprio territorio ma le cose sono cambiate dopo l’elezione, nel 2023, del nuovo Capo di Stato Joseph Boakai. Il Niger è stato, insieme alle altre nazioni del, uno degli avamposti della Francia in terrana ma le relazioni con Parigi si sono progressivamente deteriorate ed un colpo di Stato ha favorito l’ascesa al potere di una giunta golpista che ha troncato i rapporti con Parigi ed ha dato la priorità a Mosca.