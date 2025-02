La rivelazione del fotografo Zappadu | Il super latitante Giovanni Motisi è morto in Colombia il reporter sentito dalla polizia in Sardegna

Leggi su Open.online

Lasta ascoltando in queste ore, in, il fotoAntonelloche, ieri, ha pubblicato su Gente la notizia della morte, in una clinicana, del boss, ultimo capomafia ricercato di Cosa nostra., condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’ex capo della Mobile di Palermo Ninni Cassarà, èda anni. La procura sta facendo accertamenti per capire se le informazioni in possesso del foto, celebre anche per i suoi scatti su Silvio Berlusconi, siano vere. In un’intervista su Repubblicaspiega chevoleva un’intervista e lui ha parlato con un tramite delboss, durante questi ultimi tre anni. Ha raccontato che nel giugno del 2022 «voleva consegnarsi in Italia. Perchè stava già male». Poi qualcosa è saltato.