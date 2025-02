Ilrestodelcarlino.it - La riqualificazione dei giardini Diaz

Rush finale per i lavori dideie della Terrazza dei Popoli, a Macerata. Si tratta di un intervento dell’ordinanza Pnc (Piano nazionale complementare) Sisma, tra i progetti di rigenerazione urbana, per un importo di 450mila euro. Tra le principali azioni, la rimozione dei campi da bocce inutilizzati, il restauro della ringhiera e dei cancelli in acciaio. Per quanto riguarda la Terrazza dei Popoli, spazio all’aperto attrezzato adiacente aidalla superficie di circa 5.800 metri quadrati. L’intervento punta a risolvere le numerose infiltrazioni di acqua che si verificano in alcuni punti del sottostante parcheggio. Verranno demoliti i parapetti in muratura lungo il lato a confine con la stazione degli autobus e sulle rampe di scale, nonché i muri presenti sulla gradonata, al cui posto verrà installata una ringhiera in acciaio.