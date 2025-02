Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana pronta al derby. Ma la difesa del Modena è blindata

Sfida ad alta quota per la(9), in vasca alle 18,30 alla piscina Ferretti Ferrari neldel Secchia, valido per la quinta giornata di Serie C. Al cospetto dei granata arriva il Penta(10), che comanda il girone insieme alla Coopernuoto (contro la quale ha pareggiato all’esordio) e rappresenta, secondo gli addetti ai lavori, la grande favorita per uno dei due posti che regaleranno l’accesso ai playoff promozione. La, dopo lo stop dell’esordio con la Persicetana, non ha più sbagliato un colpo: Roldan e compagni, infatti, arrivano alla sfida di via Melato reduci da 3 successi di fila, l’ultimo sabato nelle acque di casa con Pontassieve, e vogliono provare a sconfiggere il pronostico sfavorevole per dimostrare di valere le prime posizioni. Non sarà facile, tuttavia, bucare laospite, la migliore del torneo con 18 sole reti subite.