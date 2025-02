Oasport.it - La PTPA di Djokovic difende Sinner e attacca: “Il sistema va cambiato: manca il rispetto dello sport”

La(Professional Tennis Players Association) è intervenuta con una nota, pubblicata sui propri canali, in merito all’accordo tra Jannike la WADA per una squalifica di tre mesi. Il numero 1 del mondo non potrà dunque giocare fino al 4 maggio, salterà cinque tornei già programmati da tempo (tra cui quattro Masters 1000) e tornerà in campo in occasioni degli Internazionali d’Italia.L’associazione fondata da Novake Vasek Pospisil si è schierata in favore del fuoriclasse altoatesino e hato ilantidoping: “Non importa per chi va il tuo tifo, diverse cose sono ora chiare. Il “” non è un, è un club. Quello che dovrebbe essere una discrezione caso per caso è di fatto una copertura per accordi fatti su misura, trattamenti ingiusti e sentenze inconsistenti.