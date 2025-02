Ilrestodelcarlino.it - La promessa del sindaco Massa: "Ci battiamo contro l’antenna 5G"

Niente antenna 5G ad Offida, almeno per ora. IlLuigidopo aver promosso una riunione, un confronto con la cittadinanza, piuttosto accesa e dopo aver riunito la Giunta ha deciso di negare l’autorizzazione ad installare la mega antenna 5G sullo stadio di quartiere Madonnetta, in mezzo alle case. "E’ un atto di indirizzo – ha chiarito il– che abbiamo deciso dopo la riunione promossa nei locali del centro polifunzionale del Beato Bernardo e dopo aver ascoltato le dimostranze dei cittadini. Questa è la posizione del Comune, ma non è detto che escluderà il posizionamento del". Ilassicura la sua contrarietà di concedere la disponibilità delle aree di proprietà comunale, nei prossimi giorni faranno seguito i documenti ufficiali che attesteranno le sue decisioni e di tutta la Giunta.