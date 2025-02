Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 15 al 21 febbraio 2025: Alonso nasconde a tutti che Pia è morta

Cosa ci attende nelle prossime puntate Lain onda nella settimana dal 15 al 21? Riflettori puntati sulla morte di Pia, e sulla messinscena elaborata daper evitare un ulteriore scandalo a palazzo.TrameLaLa notizia della morte di Pia viene confermata da Jana. Il marchese, preoccupato per lo scandalo che potrebbe coinvolgere il palazzo, decide di non rivelare che si è suicidata, ma sostenere invece che la donna si è allontanata. Tutta la servitù – sebbene sconvolta – non può fare altro che obbedire ai suoi ordini.Più tardiconferma che i funerali di Pia si sono svolti in modo intimo e discreto, come concordato. Sollevata, Cruz comunica al resto della famiglia che la governante è tornata nel suo paese d’origine.Petra proibisce alla servitù di piangere la scomparsa di Pia, e mette in difficoltà anche Maria Fernandez.