Sbircialanotizia.it - La Promessa, anticipazioni: la verità taciuta di Vera e le mosse sospette di Santos

Leggi su Sbircialanotizia.it

Una chiacchiera innocente in cucina e zac, arriva la rivelazione che non ti aspetti. Sapete quando la vita sembra quasi un groviglio di segreti che esplodono senza preavviso? Ecco, a “La” è successo. E noi siamo qui, un po’ increduli, a raccontarvi come si è arrivati a un simile terremoto. C’è sempre qualcosa, un .L'articolo La: ladie lediè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.