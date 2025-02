Ilrestodelcarlino.it - La preside ai genitori: "Cani vietati a scuola"

Nienteall’entrata e all’uscita delle scuole di Castel Maggiore. Lo ha disposto una circolare della dirigenza scolastica a partire da mercoledì scorso. La nuova disposizione, secondo la, si è resa necessaria perché "è stata verificata la presenza diche hanno arrecato disagio e preoccupazione in particolar tra i più piccoli". Dunque la"per favorire lo svolgimento delle operazioni di ingresso e uscita degli alunni in condizioni di serenità", è scesa in campo istituendo il divieto ai proprietari di animali domestici di portare al seguito inegli ambienti all’interno dei locali scolastici e negli spazi di pertinenza dellacompresi i cortili anteriori, posteriori e nelle aree esterne adibite ad aree gioco. "Sono intervenuta – spiega la dirigente scolastica Antonietta Esposito – a scopo preventivo e dopo aver ricevuto alcune segnalazioni a riguardo.