La polizia fa irruzione | getta dalla finestra lo zaino con sei chili di hashish

"Venite a controllare perché al parco spacciano droga". Una segnalazione arrivata alla questura ha messo in guardia i poliziotti della squadra Mobile, la sezione antidroga, che hanno iniziato ad appostarsi al parco pubblico di via Gigli, per giorni, fino ad avere riscontri concreti. L’indagine, guidata dal vice questore aggiunto Carlo Pinto, a capo della Mobile, ha portato all’arresto di un 57enne di origine tunisina. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi,di casa, di unocon dentro 6 chilogrammi di, 66 panetti in tutto. Un altro chilo, con quattro panetti, lalo ha trovato sotto il bracciolo di un’automobile a bordo della quale si sarebbe spostato per spacciare. Il blitz degli agenti è scattato giovedì pomeriggio. Hanno visto il sospettato arrivare a bordo di un’automobile e poi spostarsi a piedi, dirigendosi verso casa.