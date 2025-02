Ilrestodelcarlino.it - La piazza bianconera quinta in cadetteria

Continuità nella fede e nella passione è un dato inderogabile tra i tifosi del Cesena che nella classifica di presenze medie a gara al Manuzzi sono sempre ad alta quota,posizione, alle spalle solo di piazze ben maggiori come dimensioni, secondo la recentissima classifica di StadiaPostCards.com. In testa come media Sampdoria 22.061, Palermo 20.613, Bari 15.376, Salernitana 11.992, poi Cesena 11.880. Queste le prime cinque fino ai romagnoli, nella particolare graduatoria seguono Frosinone 10.272, Reggiana 9.712, Catanzaro 9.255, Modena 9.147, Cremonese 9.006 e qui si chiude la top ten. Dietro arrivano anche le tre formazioni (Sassuolo, Pisa e Spezia) che si stanno giocando la A diretta, in ordine seguono infatti Pisa 8.394, Mantova 8.352, Spezia 8.280, Cosenza 6.324, Brescia 5.748, Sassuolo 5.