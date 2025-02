Terzotemponapoli.com - La pagella di Lazio – Napoli

Dopo il pareggio interno contro l’Udinese e la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina che ha ridotto a un solo punto il vantaggio delsu nerazzurri, e dopo l’ennesimo infortunio sull’out sinistro con Neres fermo un mese, mister Conte contro laha cambiato modulo schierando la difesa a tre2 – 2Ho visto questo:Meret 6: Poco reattivo sul gol di Isaksen, salva ilnel finale con una parata sul suo palo. Buongiorno 6,5: Torna titolare dopo il lungo e disputa una partita pulita senza sbavature, sostituito a inizio secondo tempo perché non ha ancora i 90 minuti. Rrahmani 4,5: Peggiore partita stagionale, regala a Isaksen il gol del vantaggio, sembra in difficoltà nella difesa a tre, sempre in affanno, speriamo che sia solo una partita storta.