La notte delle cover. La gioia e la follia di cantare insieme. E un po’ di autocensura

Alla fine è andata come doveva andare. Nella serata dei duetti Fedez e Marco Masini non hanno modificato una virgola di Bella stronza, ma per far spazio alle “barre” del rap ne hanno rimosse alcune parti, quelle più crude e per molti (quasi tutti) misogene. Attesa alle stelle non certo delusa dalla performance, notevole per intensità, colore e rabbia, mirata, come intuito quasi subito, su quell’amore clandestino che avrebbe fatto deflagrare la favola Ferragnez così come raccontato dal gossipultime settimane. Nelle parole di Federico Lucia il dramma da rotocalco c’è tutto. Ci sono i baci dati di nascosto, la schiuma dalla bocca, la cicatrice sulla pancia che gli ha fatto meno male. Ci sono i tempi dell’ospedale ("eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto"), del tradimento ("chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole"), del rimpianto ("ora siamo due estranei che si capiscono benissimo"), ma ci sono soprattutto i colori lividi della storia che l’ha travolto.