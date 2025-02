Ilrestodelcarlino.it - "La nostra canzone da bullizzati"

C’è un bambino che viene bullizzato a scuola. Lo stesso accade a un altro bambino, in un’altra scuola. Anni dopo i due si incontrano in un luogo ‘speciale’, il Centro Europeo Toscolano di Mogol, in Umbria, dove frequentano i corsi di scrittura di canzoni. E cosa succede? Decidono di scrivere un brano insieme. Inutile dire quale sia l’argomento del testo. Nasce così "Ridi di me", firmata dai marchigiani Jacopo Micantonio, in arte Labes, e Giacomo Malavolta. Sono loro quei due bambini "molto riservati ed emarginati" di una volta. "Potevamo considerarci dei ‘diversi’ – dice Labes – bambini che stavano spesso in disparte, timidi, goffi (all’inizio del testo si fa infatti riferimento al pagliaccio), spesso a disagio nei contesti sociali. La chiave del testo è che spesso la vittima è il pretesto per cui il bullo evita di affrontare se stesso (‘Ti servo io per non pensare a te’) e crescendo siamo giunti alla consapevolezza che forse la vera vittima era anche il bullo (‘Ridi di me e io rido con te, fino alle lacrime’) in una dinamica difficile in cui anche il bullo soffre, e per questo riversa il suo disagio sulla vittima".