La nonna fa il palo per il furto, la tecnica col nipote di 3 anni nel carrello. E il padre saccheggia il negozio

Leggi su Open.online

Due furti in meno di 24 ore per unadi Catania, che aveva come complice chissà quanto consapevole il nipotino di tre, oltre che il figlio di 20,del bambino. La donna di 50e il ventenne hanno preso di mira undi casalinghi nel centro commerciale «Porte di Catania», nel quartiere Librino. Il bottino alla fine è stato di circa 500 euro, tra smerigliatrici e trapani. Come è emerso dalle telecamere di sicurezza, la famiglia entrava in azione nel primo passaggio dal. Per un secondo colpo, il 20enne si faceva aiutare da un complice di 28.Lausata dalla nonnina e suo figlio era tanto semplice quanto efficace. La donna è stata vista entrare assieme al nipotino di trecon unper la spesa. All’interno c’era una scatola vuota molto grande, come quelle per televisori.