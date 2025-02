Ilfattoquotidiano.it - La “Nato dormiente” di Trump: la Russia non è più il nemico, stop all’allargamento a est, l’Ue più attiva, gli Usa solo “deterrente nucleare”

Un’Alleanza “” e “senza ulteriore espansione” nella quale gli Stati europei dovranno garantire più investimenti e il ruolo degli Stati Uniti sarà ridimensioa mero, in uno scenario in cui lanon è più ilnumero uno dell’Occidente. Ladel futuro passa attraverso questi pilastri, nella visione che l’amministrazione di Donaldha immagiper il Patto Atlantico e i cui principi Peter Hegseth ha decliper filo e per segno in queste ore nella riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina a Bruxelles.“Lanecessita di una revisione” perché è “anacronistica” e “la Guerra fredda è finita”, ha twittato mercoledì Elon Musk. L’Alleanza che verrà è delineata nelle due principali bussole dell’azioneiana, il Project 25 – il vademecum per i primi cento giorni di mandato firmato da una lunga serie di think tank ultra-conservatori capeggiati dalla Heritage Foundation – e l’Agenda 47, il programma elettorale del tycoon.