La morte di Lorenzo Molitierno, giovane padre. Il mondo del ballo piange un campione

Massa, 15 febbraio 2025 – Un dolore straziante per la famiglia di, il giorno dopo il tragico incidente stradale che l’ha visto coinvolto a Romagnano, contro un’auto che stava procedendo verso Carrara. Sono stati in centinaia a portare l’ultimo saluto al 29ennedidi latino americano, che nel corso degli anni ha dimostrato, assieme alla compagna, tutta la sua qualità. Ildelsi è fermato per onorare uno dei suoi atleti. Un lungo via via all’obitorio di Turano fin dalle prime ore del mattino. Sulla dinamica sta facendo chiarezza la polizia municipale, ora chiamata a ricostruire con esattezza la tragedia che ha colpito ildi famiglia. “Una parte di me ha sempre rispettato – ha scritto sul suo profilo Facebook, un collega sportivo -, se non ammirato, il tuo temperamento e la tua voglia di sfida verso noi “vecchietti”, sia sulla pista dache in situazioni di svago, dove sapevamo prendere sul serio anche il divertimento.