Ilrestodelcarlino.it - La moglie di Tamberi: “Sono felice che continui, non so cosa ci aspetterà”

Ancona, 15 febbraio 2025 – Ad un passo di Gimbo, ne corrisponde uno dell’amata Chiara Bontempi. C’era lei, c’era eccome martedì sera al Festival di Sanremo. Seduta in platea, di fronte al palco del prestigioso Teatro Ariston, quando il suo Gianmarcoha annunciato che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Italian athlete Gianmarcowith his wife Chiara Bontempo arrive for the premiere of ‘Campo di Battaglia (Battleground)’ at the 81st annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 31 August 2024. The movie is presented in the official competition 'Venezia 81' at the festival running from 28 August to 07 September 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI E lo ha seguito pure all’indomani. Nella conferenza stampa in cui la leggenda dell’atletica, campione olimpico, mondiale e europeo nel salto in alto, ha raccontato quei periodi duri e complessi.