La medicina difensiva spesso mette il paziente in ansia | mancano i vecchi medici

Il pensiero lineare prevede una azione e una conseguenza. Ad esempio, inasprisco le sanzioni per certi reati e come conseguenza i delinquenti, avendo paura di incorrervi, diminuiranno le loro iniziative criminali. Il pensiero circolare mostra che ogni azione provoca certamente una conseguenza, ma che la conseguenza a sua volta determina controreazioni che a loro volta provocheranno ulteriori reazioni e controreazioni in una serie di eventi ricorsivi. Per tornare all’esempio precedente si può vedere che in un paese come gli Stati Uniti, ove le pene sono molto superiori a quelle italiane, la delinquenza si sia strutturata in modo più violento. Se so che le pene sono molto importanti e non blande, col cavolo che mi faccio arrestare “tanto fra poco mi libereranno” – come afferma la vulgata italica.