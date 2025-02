Lanazione.it - La luce in fondo al tunnel. È svolta al call center, salvi i posti dei lavoratori

Pistoia, 15 febbraio 2025 – Sonodi lavoro, circa sessanta e fra di loro molte donne, della vertenza deldi via Galvani a Sant’Agostino che da circa tre mesi avevano problemi nei pagamenti con il ritardo costante degli stipendi. Laè arrivata durante la convocazione del tavolo di crisi a cura di Valerio Fabiani, consigliere del Presidente della Regione Giani, con la presenza del Comune, le sigle sindacali ed Enel Energia che è il committente del servizio. Il, ricordiamolo, è gestito in Rti da Softlab Next assieme a Tecno: azienda, la prima, con la quale la stessa Enel ha rescisso il contratto ed andrà ad assegnare ad un nuovo soggetto la gestione del personale con il conseguente passaggio di tutti i dipendenti verso la nuova realtà che prenderà il posto di chi era presente fino ad oggi.