La Lazio costringe il Napoli al pareggio | 2-2

Partita bella, combattuta, piena di bellissimi gol. I laziali ne hanno firmati tre, i partenopei soltanto uno, ma è finita in. Già, perché dei gol laziali, uno è finito nella porta di Provedel: il pallone ha colpito Marusic rimbalzando alle spalle del portierone laziale.I romani hanno anche doppiamente confermato la loro specialità: un gol all’inizio della partita, al 6’ minuto con Isaksen, e un gol alla fine, al minuto 87 con Dia. Per l’esattezza, i gol dei padroni di casa sono stati addirittura quattro, se si conta il gollissimo di Zaccagni al 67’ con una rovesciata acrobatica, annullato perché Zac era finito un attimo prima in millimetrico fuorigioco.Riassumiamo: quattro gol della(uno nella propria rete e uno annullato) e un gol del(Raspadori al 13’). Che volete di più? Bè, un po’ più di attenzione.