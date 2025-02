Linkiesta.it - La «iatrofobia» spiegata dall’Accademia della Crusca

Leggi su Linkiesta.it

Tratto, nel senso di ‘paura dei medici’ è una parola rara, al punto da non essere riportata da nessuno dei principali vocabolari italiani storici e dell’uso. Un’indagine nella vasta biblioteca di Google libri consente di trovarne esempi a partire dagli anni Venti del Novecento (in una rivista medica del 1922 si parla didi Molière: “Il policlinico”, 1922, Sezione pratica, p. 560), mentre in inglese (stando al Merriam-Webster in linea) il corrispondente iatrophobia sembra attestato già dalla metà dell’Ottocento. Si tratta comunque di un tipico composto neoclassico, cioè assente nel greco antico o nel latino, e formato in epoca moderna nell’ambiente scientifico, impiegando elementi di lingue antiche. In questo caso, entrambi i componenti sono d’origine greca, iatròs ‘medico’ e il formante -fobìa (dal verbo fobèomai ‘temere’).