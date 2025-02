La guerra con le spie Putin contro l’Occidente | Una nuova squadra di 007 già attiva per attacchi segreti La rivelazione del Wall Street Journal

Leggi su Open.online

C’è unaunità oscura e misteriosa dei servizirussi che starebbe prendendo di mira i Paesi occidentali conin Europa e non solo. Lo rivela un’inchiesta del, che cita tra le proprie fonti dirigenti dell’intelligence occidentale ma anche di quella russa. Le operazioni in questione sarebbero portate avanti dal Dipartimento delle missioni speciali, già noto ai servizioccidentali con l’acronimo Ssd, che ha sede nel quartier generale degli 007 a Mosca.Il nuovo dipartimento SsdTra le operazioni già messe a segno dall’unità speciale, secondo quanto riferito dal, ci sono tentativi di omicidio, per esempio quello del direttore generale di un’azienda tedesca di armi, azioni di sabotaggi e installazioni di dispositivi incendiari piazzati su aerei del colosso delle spedizioni Dhl.