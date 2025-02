Ilrestodelcarlino.it - La grande malìa del teatro e della vita

"È l’una e mezza perché abbiamo fame o abbiamo fame perché è l’una e mezza?" è la domanda che ci ina guardare oltre la superficierealtà. Proprio quando il viaggio tra verità e illusione sembra dilatarsi all’infinito ci rendiamo conto che il gioco è durato solo un attimo. Così si entra nell’universo de “LaMagia” di Eduardo De Filippo per la regia di Gabriele Russo, messo in scena alBonci di Cesena dal 13 al 16 febbraio 2025. Nell’atmosfera sospesa e onirica del giardino dell’Hotel Metropole, sottolineata dalle luci fredde verdi-azzurre, va in scena lo spettacolo di magia di Otto Marvuglia che simula la sparizione di Marta Di Spelta. La donna, esasperata dalla gelosia del marito, in realtà fugge con l’amante, lasciando il povero Calogero Di Spelta ad interrogarsi sul suo ritorno, in un gioco prospettico di finzioni e simulazioni.