Ilrestodelcarlino.it - La Futsal nella tana della capolista. MestreFenice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quattro punti di vantaggio sulla zona playout, sette dalla tranquillità. Continuano così gli impregni sulla carta proibitivi per laCesena che oggi alle 16 affronta in trasferta la, guidata in campo proprio dal grande ex Gonzalo Pires, autore di 19 reti. I padroni di casa comandano il campionato: 13 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, e vogliono assolutamente la A diretta, sono i netti favoriti del campionato. I bianconeri però sono reduci dall’importante pareggio interno (5-5) con l’exMantova. Ilè forte ovunque, miglior attacco del girone (71 reti) e seconda miglior difesa (41 gol subiti). Il tecnico dei romagnoli Roberto Osimani chiede una prova di orgoglio e di sostanza: "Contro il Mantova ho visto una squadra compatta e qualitativa.