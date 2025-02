Tvzap.it - La famosa di Mediaset pronta al grande passo: fiori d’arancio in vista?

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. “Si sono fidanzati ufficialmente”: ladisarebbeal– Nella settimana sanremese, quella in cui l’Italia si ferma per dedicarsi alla musica, laconduttrice diè volata all’estero. Il volto noto ha preso l’aereo e si è regalata un soggiorno in montagna con la sua dolce metà. Stando alle foto postate sui social la fuga romantica sarebbe stata caratterizzata da un particolare evento. ( dopo le foto)Leggi anche: “Fratello”, Lorenzo e Helena faccia a faccia: l’atmosfera è bollenteLeggi anche: Sanremo, Geppi Cucciari nella bufera: il pubblico insorgeLadialin? Ilary Blasi non ha seguito il festival di Sanremo dall’Italia: la conduttricesi è imbarcata su un aereo ed è volata a Courchevel sulle Alpi francesi in compagnia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale fa coppia fissa da ormai due anni.