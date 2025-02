Anteprima24.it - La diga di Campolattaro, tra mastelliani e forzisti: le note

Tempo di lettura: 3 minuti“L’avvio dei lavori di potabilizzazione delle acque presso l’invaso diè una notizia di grande rilevanza per il territorio: un passaggio storico che metterà fine per sempre al gap idrico nel Sannio. La disponibilità di 5mila litri al secondo cambierà l’economia agricola e il sistema di approvvigionamento nella provincia sannita e non solo, in tutta la regione: ci abbiamo creduto dal primo istante, la Provincia ha investito mezzi e risorse tanto umane che finanziarie, il nostro sistema di governance ha lavorato e scommesso su questo che ieri sembrava un progetto visionario in cui credevano in pochi, tra scetticismi e perplessi distinguo, mentre ora fioccano entusiasmi di cui siamo comunque felici, perché le sinergie istituzionali sono ben accette, anche quando un po’ tardive”, lo scrivono in una nota il presidente della Provincia Nino Lombardi e il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.