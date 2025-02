Sport.quotidiano.net - La cronaca

Leggi su Sport.quotidiano.net

Primo tempo 2’ Miranda crossa per Castro, che anticipa il difensore, ma col sinistro non inquadra la porta. 10’ Pobega lascia partire un missile da fuori area che Milinkovic-Savic riesce in qualche modo a respingere. 12’ Contatto in area granata tra Linetty e Ndoye: Fabbri assegna il rigore ma, richiamato dal Var, rivede l’azione e annulla la concessione del penalty. 20’ 1-0 GOL NDOYE Pobega fa viaggiare l’esterno d’attacco svizzero che accelera e anticipa l’uscita di Milinkovic-Savic con un diagonale destro chirurgico. 27’ Adams calcia a colpo sicuro, ma Skorupski allarga l’alettone e intercetta miracolosamente. 36’ Adams sfugge a Lucumi e scodella un pallone per Karamoh che scivola e perde l’attimo fatale. 37’ 1-1 GOL VLASIC Lucumi si perde Maripan che serve a centro area il compagno, difesa rossoblù in ritardo e sinistro imprendibile.