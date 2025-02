Ilgiorno.it - La corsa all’oro. Videomaker bresciana mostra i disastri

Un viaggio nell’ombra, tra terre sfruttate e corpi spezzati, tra le altitudini proibitive della miniera di La Rinconada, a 5.300 metri sul livello del mare, e i confini oscuri della foresta amazzonica di Puerto Maldonado. Un viaggio che Paula Jesus, fotografa epresidente dell’associazionePachamama, con Manuele Leo (operatore cinematografico e film photographer) ha compiuto tra agosto e febbraio, e che ora sta traducendo in due documentari e una. "Il viaggio e i progetti in corso sono frutto delle relazioni nate dalla Bis, Biennale itinerante del sociale – spiega Marco Cola, cofondatore di Pachamama – realizzata tra Brescia, Roma, Genova ed il Cile. Proprio durante la permanenza in Sud America si sono aperte nuove opportunità di documentare situazioni di sfruttamento, povertà, inquinamento, violenza, con un focus particolare sui minori".