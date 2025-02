Linkiesta.it - La Convenzione di Ginevra sui rifugiati è troppo stretta per le politiche di respingimento Ue

I loro corpi sono stati trovati la mattina di Natale, neanche du mesi fa, in una foresta vicino a Burgas, sulla costa bulgara del Mar Nero. Tre ragazzi egiziani morti di freddo. La polizia di frontiera li aveva visti la sera prima, ma aveva deciso di non intervenire. Un “pushback”, in gergo tecnico. Unillegale, in italiano. Un omicidio per omissione, in termini umani.E mentre il diritto d’asilo viene calpestato ai confini d’Europa, c’è anche chi vuole riscriverlo anche sulla carta. La presidenza polacca dell’Unione Europea ha presentato un discussion paper per rivedere ladidel 1951 sui– pilastro fondamentale e storico del diritto d’asilo – sostenendo che le sue regole non siano più adatte al presente. Il documento circolato durante un incontro informale dei ministri dell’Interno dei Paesi membri è chiaro: «Questi principi sono stati sviluppati dopo la fine della Seconda guerra mondiale ed erano caratterizzati da una situazione geopolitica molto diversa da quella odierna».