Anteprima24.it - La Confsafi Caserta proclama lo stato di agitazione degli operatori del Servizio di Assistenza Scolastica

Tempo di lettura: 2 minutiIl 17 Febbraio sarà probabilmente l’ultimo giorno di lavoro per 70 Educatori edSociali deldiSocio Educativa delle Scuole Primarie e Secondarie dei Comuni dell’Ambito C01 (, Casagiove, Castel Morrone e San Nicola La Strada) a causa della scadenza della proroga di affido del.Gli alunni con disabilità e le loro famiglie (che attualmente ci risultano essere ben 240!), si troveranno quindi a breve in grosse difficoltà, se non nell’impossibilità di proseguire nella frequenza dei corsi scolastici!Il diritto allo studio, sancito in Italia dalla nostra costituzione, si applica anche all’Ambito C01??Alle inadempienze nei confronti delle Cooperative Sociali che gestiscono i Servizi diDomiciliare Disabili ed Anziani, il Supporto alSociale Professionale ed il Centro Polifunzionale Disabili, per cui laha giàto 2 giornate di sciopero per i giorni 17 e 18 febbraio p.