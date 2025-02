Linkiesta.it - La collana di Tony Effe, e la nostra incapacità di capire il carlocontismo

«A’ Robbe’, che c’hai ’nada prestarmi?»: lo dice Roberto Benigni in apertura di quella che doveva essere la serata delle cover, in cui finalmente parlavamo di canzonette, e invece è diventata la serata di una lunghissima giornata dedicata al gioiello di, nonché la serata del quarto giorno del «Suca».All’inizio della settimana, durante una conferenza stampa in cui il vicedirettore Claudio Fasulo rispondeva a domande sull’unica cosa che interessi ai giornalisti in trasferta sanremese – cioè: il peso del voto dei giornalisti stessi sul risultato finale – un uomo di televisione mi ha mandato un messaggio che qui ricopio: «Fasulo che parla di cose che conosce poco, non potendo dire l’unica cosa che vorrebbe: Amadeus suca».Ieri mattina, quando Carlo Conti in conferenza stampa ha detto che lui non avrebbe risposto a nessuna domanda perché doveva andare ad accogliere un ospite che sarebbe stato a sorpresa sul palco ieri sera, cioè Roberto Benigni, mi è arrivato un altro messaggio: «Il jingle del festival è appena cambiato in: “Tutta l’Italia, tutta l’Italia: Amadeus suca”» (è tutto volgarissimo e mi scuso con l’incolpevole Amadeus, ma so che capirà il dovere di cronaca).