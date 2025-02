Laspunta.it - La città annaspa e gli assessori fanno ironia sui social

Che la politica da qualche anno si sia trasformata in cabaret o, peggio da tifo da stadio, è ormai un dato acclarato. Certo però fa sempre scalpore quando degli amministratori pubblici, specie di un comune capoluogo, si divertano a fare post contro altri partiti o peggio contro i cittadini che criticano.E’ quanto è accaduto in queste ore a Frosinone. Dopo l’ennesimo pastrocchio su via Marittima, con l’asfalto sgretolatisi sotto la pioggia.Un post dell’assessore Scaccia che pubblica un castoro nell’intento di rosicchiare un pezzo di legno con scritto rosica e sotto i commenti goliardici di altri due, per altro donne, Geralico e Testa. Un post pubblicato nella serata di ieri. A questo ne sono seguiti altri da parte degliGeralico e Testa poi rimossi dalle pagine