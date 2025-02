Anteprima24.it - La Cia Campania presenta le proposte per la pesca

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoValorizzare e tutelare la, nella interaed in particolare nella costiera amalfitana, rilanciare l’acquacultura, sono le grandi sfide della terza edizione di ‘gri che vogliamo’ che si terrà dal 20 al 22 febbraio a Cetara, provincia di Salerno.Lunedi 17 Febbraio alle ore 10 è convocata, presso la sede Cia in Pavia 16 a Napoli, la conferenza stampa dizione. “Sarà un grande evento” assicura Raffaele Amore, presidente Cia, che aggiunge: “In programma approfondimenti e momenti di riflessione per rilanciare e difendere un comparto strategico per l’economia della intera”.Parteciperanno il Presidente Cia, Raffaele Amore, il Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, il Dirigente regionecaccia eMaurizio Cinque e l’Assessore Agricoltura Regione, Nicola Caputo.