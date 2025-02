Lanazione.it - La Carrarese risorge: 3 a 2 alla Salernitana

Carrara, 15 febbraio 2025 – Tanta, troppa, la voglia di vincere di unain perdita da cinque partite. Calabro manda in campo una formazione a trazione anteriore ma nei primi 25’ di gioco si trova di fronte unamolto fisica e fallosa che riesce a gravitare di più nella metà campo azzurra. Al quarto e quinto angolo a favore gli ospiti si fanno vivi con Lochoshvili che riesce a svettare ma prima non inquadra la porta mentre il secondo tentativo è facile preda di Fiorillo. Il primo squillo dellaal 30’ su azione manovrata con cross basso di Cicconi per la girata a lato di Cerri. La seconda occasione al 31’ è letale per i granata: Cicconi in area ubriaca un paio di difensori e lascia partire un tiro cross respinto con difficoltà da Christensen e ribadito in rete di sinistro da Zanon.